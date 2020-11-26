Дело не в уведомлениях: найден главный виновник того, что люди постоянно отвлекаются на смартфоны

Источник материала: Tut.by

В новом исследовании добровольцы три дня подряд записывали на видео свою повседневную деятельность. Оказалось, 89% всех взаимодействий со смартфонами инициировали сами пользователи. А уведомления привлекли внимание владельцев телефонов лишь в 11% случаев. Такие результаты серьезно подрывают позиции распространенного мнения, будто требующие взаимодействия гаджеты нарушают покой людей и снижают их продуктивность. Об этом сообщает Naked Science .



Фото: ROBIN WORRALL / Unsplash

Причем у самих участников эксперимента во многих случаях подобные итоги также вызвали неподдельное удивление. Некоторые добровольцы, просматривая впоследствии видео, отмечали, что сами не помнят, как брали смартфон в руки. Эти взаимодействия были автоматическими, почти рефлекторными — и безо всяких уведомлений в качестве стимула.

Подробное описание исследования опубликовано в рецензируемом журнале Computers in Human Behavior. Эксперимент проводили сотрудники Департамента психологических и поведенческих наук Лондонской школы экономических и политических наук. В нем приняли участие 37 добровольцев из Великобритании, Германии и Франции. Средний возраст участников составил 25 лет, чуть более половины из них были мужчинами.

В течение трех дней добровольцы носили небольшие камеры, закрепляемые на одежде, с помощью которых примерно по пять часов в день велась съемка. В итоге исследователи получили более 200 часов видео от первого лица владельцев смартфонов в реальных условиях. Всего было запечатлено 1130 взаимодействий с гаджетами, анализируя которые удалось собрать следующую статистику.

Средний перерыв между включениями смартфона составил 291 секунду (чуть менее пяти минут), среднее время взаимодействия оказалось чуть более минуты — 64 секунды. Примерно половина этих взаимодействий длилась 23 секунды или менее. Самыми частыми занятиями подопытных были: использование мессенджера WhatsApp (22%), проверка экрана блокировки на предмет новых уведомлений или чтобы узнать время (17%), использование социальных сетей Instagram (16%) и Facebook с Messenger (суммарно 13%). Несмотря на то что смартфоны мы по-прежнему называем телефонами, непосредственно звонки совершали менее чем в 1% взаимодействий.

Среди прочего исследователи сделали еще несколько интересных наблюдений. Оказалось, уведомления электронной почты для участников эксперимента были наиболее важными — им уделяли больше всего внимания. А вот групповые чаты почти всегда игнорировали: их «пузыри» чаще остальных смахивали в сторону без прочтения. Кроме того, добровольцы дольше взаимодействовали со своими смартфонами, если оставались одни, а также находясь дома. Соответственно, люди пользовались гаджетами меньше при посторонних и на работе. Наконец, отмечается интересная особенность интерфейсов с «бесконечными лентами». Когда контент можно просматривать, прокручивая страницу социальной сети без остановки на загрузку, взаимодействия становятся дольше.

У этой работы, безусловно, были и очевидные ограничения. На качество данных могли повлиять сами участники, хоть и неосознанно. Поскольку право на неприкосновенность частной жизни в приоритете, добровольцы могли выключать камеру в любой момент или удалять уже отснятое видео. Как много взаимодействий со смартфонами осталось «за кадром» и какими они были — установить не представляется возможным.

В качестве выводов исследователи отмечают необходимость разрабатывать более продуманные интерфейсы программ и операционных систем. Улучшать уведомления, как оказалось, смысла нет — они никак не отвлекают пользователей и не влияют на частоту взаимодействий. Конечно, разработчикам было бы приятно, если бы люди от их продуктов не могли оторваться. Однако здоровый клиент лучше, чем больной, и может принести больше прибыли.

Сами же участники эксперимента выразили серьезную озабоченность полученной информацией: осознавать, что значительная часть взаимодействий со смартфоном была неосознанной, оказалось неприятным опытом.