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В Витебске Opel насмерть сбил пешехода
Источник материала: Tut.by
Вечером 25 ноября в Витебске под колесами автомобиля погиб мужчина,
По предварительной информации, 54-летний водитель Opel ехал по улице Янопольской и сбил 53-летнего пешехода, который внезапно вышел на проезжую часть. Со слов водителя, мужчина световозвращающими элементами обозначен не был.
В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.
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Авария произошла вечером 25 ноября на улице Янопольской.
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