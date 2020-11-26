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В Витебске Opel насмерть сбил пешехода

26.11.2020 11:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 25 ноября в Витебске под колесами автомобиля погиб мужчина, сообщили в областной ГАИ.

По предварительной информации, 54-летний водитель Opel ехал по улице Янопольской и сбил 53-летнего пешехода, который внезапно вышел на проезжую часть. Со слов водителя, мужчина световозвращающими элементами обозначен не был.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.

 
Теги: Витебск
 
 
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Авария произошла вечером 25 ноября на улице Янопольской.
 
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