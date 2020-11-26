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Тело пенсионера нашли в его квартире на Червенщине
Источник материала: Навiны
Утром 25 ноября в Червенском районе при пожаре погиб пенсионер.
По сообщению МЧС, инцидент произошел в квартире на первом этаже двухэтажного шестиквартирного жилого дома по переулку Минскому в агрогородке Заполье.
На пожаре обнаружен погибший хозяин 1958 года рождения. Причину возгорания пока не установили.
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Утром 25 ноября в Червенском районе при пожаре погиб пенсионер.
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