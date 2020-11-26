Тело пенсионера нашли в его квартире на Червенщине

Утром 25 ноября в Червенском районе при пожаре погиб пенсионер.





По сообщению МЧС, инцидент произошел в квартире на первом этаже двухэтажного шестиквартирного жилого дома по переулку Минскому в агрогородке Заполье.

На пожаре обнаружен погибший хозяин 1958 года рождения. Причину возгорания пока не установили.