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Тело пенсионера нашли в его квартире на Червенщине

26.11.2020 11:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Утром 25 ноября в Червенском районе при пожаре погиб пенсионер.

Тело пенсионера нашли в его квартире на Червенщине

По сообщению МЧС, инцидент произошел в квартире на первом этаже двухэтажного шестиквартирного жилого дома по переулку Минскому в агрогородке Заполье.

На пожаре обнаружен погибший хозяин 1958 года рождения. Причину возгорания пока не установили.

 
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Утром 25 ноября в Червенском районе при пожаре погиб пенсионер.
 
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