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Светлана Светличная доставлена в больницу
Источник материала: СТВ
Новости России. Известная российская актриса Светлана Светличная находится в больнице на обследовании. Об этом она рассказала информационному агентству
«Да, это правда, хорошо, что госпитализировали, это надо было сделать давным-давно. Я чувствую себя не очень хорошо. Я нахожусь в Первой Градской больнице», –
По словам Светличной, она была доставлена в медучреждение 25 ноября, сейчас она проходит обследование.
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Новости России. Известная российская актриса Светлана Светличная находится в больнице на обследовании. Об этом она рассказала информационному агентству ТАСС. ...
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