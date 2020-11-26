Светлана Светличная доставлена в больницу

Источник материала: СТВ

Новости России. Известная российская актриса Светлана Светличная находится в больнице на обследовании. Об этом она рассказала информационному агентству ТАСС .

«Да, это правда, хорошо, что госпитализировали, это надо было сделать давным-давно. Я чувствую себя не очень хорошо. Я нахожусь в Первой Градской больнице», – цитирует артистку ТАСС.

По словам Светличной, она была доставлена в медучреждение 25 ноября, сейчас она проходит обследование.