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Светлана Светличная доставлена в больницу

26.11.2020 11:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Известная российская актриса Светлана Светличная находится в больнице на обследовании. Об этом она рассказала информационному агентству ТАСС.

«Да, это правда, хорошо, что госпитализировали, это надо было сделать давным-давно. Я чувствую себя не очень хорошо. Я нахожусь в Первой Градской больнице», – цитирует артистку ТАСС.

По словам Светличной, она была доставлена в медучреждение 25 ноября, сейчас она проходит обследование.

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Новости России. Известная российская актриса Светлана Светличная находится в больнице на обследовании. Об этом она рассказала информационному агентству ТАСС. ...
 
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