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Лавров передал Лукашенко привет от Путина и напомнил о договоренностях в Сочи

26.11.2020 11:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Лавров передал Лукашенко привет от Путина и напомнил о договоренностях в Сочи

  • 26.11.2020, 11:30
Лавров передал Лукашенко привет от Путина и напомнил о договоренностях в Сочи

Слова российского министра подтверждают мнения экспертов.

Глава российской дипломатии Сергей Лавровв передал Александру Лукашенко привет от Владимира Путина и напомнил о договоренностях в Сочи. 26 ноября в Минске во дворце Лукашенко проходит встреча узурпатора с российским министром иностранных дел, сообщает БелТА.

«Прежде всего привет вам от Владимира Владимировича. Он подтвердил все, о чем вы договорились с ним раньше, особенно в Сочи. У нас полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений», — заявил Сергей Лавров во время встречи с Лукашенко.

Слова российского министра подтверждают мнения экспертов о том, что Москва настаивает на соблюдении Лукашенко прежних договоренностей. Видимо, они непосредственно касаются ситуации в нашей стране, где с августа проходят массовые протесты, были задержаны 30 тысяч человек.

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Теги: Минск
 
 
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Слова российского министра подтверждают мнения экспертов.
 
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