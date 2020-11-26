ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Внутри египетской мумии ученые обнаружили необычный артефакт

26.11.2020 11:31 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Внутри египетской мумии ученые обнаружили необычный артефакт

  • 26.11.2020, 11:25
Внутри египетской мумии ученые обнаружили необычный артефакт

Американские исследователи совершили открытие, применив нестандартный метод.

Американские ученые обнаружили необычный артефакт внутри двухтысячелетней египетской мумии, соответствующий релиз опубликован в научном журнале Journal of the Royal Society Interface.

Авторы исследования решили изучить мумию с помощью ускорителя синхротронных частиц, чтобы получить подробные данные о ее содержимом. В результате были обнаружены несколько десятков мелких предметов, включая семимиллиметровый артефакт, сделанный из минерала под названием кальцит.

Данный артефакт находился рядом с животом в месте разреза, через который удалялись органы во время мумификации. По мнению исследователей, этот предмет является амулетом, который был помещен в этом месте специально для "духовной защиты" мумии. Ученые предположили, что артефакт имеет вид жука-скарабея, который был распространенной формой для амулетов в Древнем Египте.

Также ученые подтвердили версию о том, что мумифицированное тело принадлежало ребенку в возрасте примерно пяти лет. При этом на портрете, нарисованном поверх мумии, изображена взрослая женщина.

Бальзамированное тело, известное как "портретная Мумия Хавара 4", обнаружили в 1910-1911 годах, оно датируется I веком нашей эры.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американские исследователи совершили открытие, применив нестандартный метод.
 
Новости дня
Новости разные
 
Светлана Светличная доставлена в больницу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика