Audi подготовила ряд обновок для кроссоверов E-Tron и E-Tron Sportback

Источник материала: Tut.by

Компания Audi продолжает систематически улучшать электрические «паркетники» E-Tron и E-Tron Sportback , не привязывая мелкие доработки к плановому рестайлингу и внедряя их по мере появления.





Главная обновка по электрической части — это новое более мощное бортовое зарядное устройство на 22 кВт, которое сокращает время зарядки от переменного тока. Оно доступно в качестве опции для E-Tron 55 и E-Tron 55 Sportback, а для базовой версии 50 и S-модификации с тремя моторами его можно будет заказать с середины следующего года.





Новая система зарядки, состоящую из рабочего блока с 5-дюймовым сенсорным дисплеем и настенного крепления и которую Audi предлагает для домашних гаражей, также рассчитана на зарядную мощность до 22 кВт — с ее помощью модели E-Tron 55 можно полностью зарядить чуть менее чем за пять часов (при использовании 400-вольтовой трехфазной розетки). А еще система может учитывать потребности других потребителей электроэнергии в доме и подзаряжать кроссовер с учетом оставшейся доступной мощности, чтобы избежать перегрузки домашней электросистемы. Начало процесса зарядки может быть установлено и на время, когда электричество дешевле (при переменном тарифе на электроэнергию).





Еще одно новшество для кроссоверов — обновленный руль со встроенным в обод сенсором для большего удобства управления системой удержания в полосе движения. Также для E-Tron и E-Tron Sportback доступны колесные диски нового дизайна — 20-дюймовые в базовой комплектации и на дюйм больше за доплату. Есть в списке опций и 22-дюймовые пятиспицевые колеса от Audi Sport с шинами размерности 285/35.





Новые функции и опции для моделей E-Tron можно заказать уже сейчас. Клиенты начнут получать модернизированные электромобили ближе к концу году.