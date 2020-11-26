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В Любанском районе перевернувшаяся телега насмерть придавила возчика
Источник материала: Tut.by
Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Любанском районе,
25 ноября местный житель обнаружил в кювете тело мужчины, придавленное повозкой. В ходе первоначальных следственных действий было установлено, что 53-летний водитель гужевого транспорта не справился с управлением и съехал в кювет, где телега опрокинулась и придавила мужчину. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Следователи провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину, изъяли необходимые предметы и объекты, назначили судебно-медицинскую экспертизу.
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По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
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