В Любанском районе перевернувшаяся телега насмерть придавила возчика

Источник материала: Tut.by

Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Любанском районе, сообщили в СК.





25 ноября местный житель обнаружил в кювете тело мужчины, придавленное повозкой. В ходе первоначальных следственных действий было установлено, что 53-летний водитель гужевого транспорта не справился с управлением и съехал в кювет, где телега опрокинулась и придавила мужчину. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину, изъяли необходимые предметы и объекты, назначили судебно-медицинскую экспертизу.