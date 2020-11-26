Верховная рада Украины заявила об «огромной дыре» в бюджете

Источник материала: СТВ

Новости Украины. В Верховной раде Украины заявили об «огромной дыре» в бюджете. По словам заместителя председателя комитета по вопросам финансов, стране не хватает как минимум 1 миллиарда 400 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Государство пока способно платить зарплаты, пенсии, внешний долг и финансировать некоторые программы в оборонной отрасли, но на все остальное денег нет. Парламентарий отметил, что властям необходимо найти средства на внешних рынках или сокращать расходы.





Ранее в Министерстве экономики Украины сообщали, что такая катастрофическая ситуация сложилась впервые за 10 лет. Кроме того, проект бюджета на 2021-й предполагает дефицит на уровне почти 9,5 миллиарда долларов, что составляет 6 % ВВП.