Лукашенко о белорусско-российских отношениях: надо говорить не о перезагрузке, а об их усилении

Источник материала: ОНТ

Отношениям Беларуси и России нужна не перезагрузка, а их интенсификация. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает БЕЛТА.

При этом Глава государства в очередной раз подчеркнул стремление Беларуси к сохранению тесного взаимодействия с Россией.

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