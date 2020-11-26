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Прощание с Диего Марадоной пройдет в президентском дворце в столице Аргентины

26.11.2020 11:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прощание с Диего Марадоной пройдет в президентском дворце в столице Аргентины

Тело Диего Марадоны доставили в президентский дворец в столице Аргентины.

Здесь через час состоится прощание с легендарным футболистом. Церемония будет открытой для всех желающих. Такое в Аргентине случается нечасто. В последний раз в президентском дворце так прощались с главой государства – 10 лет назад. На площади перед дворцом – сотни поклонников Марадоны. За свою карьеру футболист выступал за аргентинские и европейские клубы, сыграл 490 матчей, забил 259 голов. После завершения игровой карьеры он работал тренером. А в 2018-м легенду мирового футбола встречали в Беларуси – тогда Марадона стал почётным председателем брестского «Динамо». Диего Марадоне было 60 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

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Тело Диего Марадоны доставили в президентский дворец в столице Аргентины. Здесь через час состоится прощание с легендарным футболистом. Церемония будет открытой...
 
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