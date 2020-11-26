Обмен водительского удостоверения, паспорта и справок можно отложить

Источник материала: ОНТ

Обмен водительского удостоверения, паспорта, справок белорусы могут отложить. Это предусмотрено Указом о продлении срока действия документов.

Всё для того, чтобы люди не ходили по инстанциям во время непростой эпидемиологической ситуации, не стояли в очередях в отделениях ГАИ и в паспортных столах. Решение направлено на профилактику COVID-19. Документ уже опубликован на правовом портале. Белорусы могут потянуть, причем официально, с заменой документов, срок действия которых истёк или истекает с 10-го ноября этого года по 10-ое мая 2021-го.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram