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Обмен водительского удостоверения, паспорта и справок можно отложить

26.11.2020 11:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Обмен водительского удостоверения, паспорта и справок можно отложить

Обмен водительского удостоверения, паспорта, справок белорусы могут отложить. Это предусмотрено Указом о продлении срока действия документов.

Всё для того, чтобы люди не ходили по инстанциям во время непростой эпидемиологической ситуации, не стояли в очередях в отделениях ГАИ и в паспортных столах. Решение направлено на профилактику COVID-19. Документ уже опубликован на правовом портале. Белорусы могут потянуть, причем официально, с заменой документов, срок действия которых истёк или истекает с 10-го ноября этого года по 10-ое мая 2021-го.  

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Обмен водительского удостоверения, паспорта, справок белорусы могут отложить. Это предусмотрено Указом о продлении срока действия документов. Всё для того, чтобы...
 
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