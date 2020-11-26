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СМИ рассказали о последних словах Диего Марадоны

26.11.2020 11:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

СМИ рассказали о последних словах Диего Марадоны

Стали известны последние слова легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, скончавшегося накануне. Об этом сообщает издание Eurosport.

Утром 25 ноября, легендарный футболист проснулся у себя дома в Беэнос-Айресе, где он восстанавливался после операции. Во время завтрака он почувствовал себя плохо и был бледен. Уже около 10:30 по местному времени его осмотрел врач, находившийся в это время в доме футболиста.

После осмотра Марадона заявил, что он хочет полежат и добавил: «Мне нехорошо». Футболисту вызвали скорую, однако врачи оказались бессильны: к моменту их прибытия Марадона уже не дышал, а реанимационные мероприятия ни к чему не привели.

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Стали известны последние слова легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, скончавшегося накануне. Об этом сообщает издание Eurosport. Утром 25 ноября,...
 
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