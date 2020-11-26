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ГАИ напоминает о правильной подготовке автомобиля к зиме
Источник материала: ОНТ
С наступлением холодов ГАИ напоминает о правильной подготовке автомобиля к зиме.
В холодный период аварии чаще всего происходят из-за заносов. Съезды в кювет и опрокидывания, лобовые столкновения – всё это последствия неправильного выбора скорости, неосторожности при поворотах и резких маневров на скользких участках. Избежать этого поможет своевременная смена покрышек.
Самые скользкие места на дороге – мосты, путепроводы, открытые пространства между лесными массивами. В населенных пунктах – это пешеходные переходы, светофоры и остановки общественного транспорта, напоминают в ГАИ.
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С наступлением холодов ГАИ напоминает о правильной подготовке автомобиля к зиме. В холодный период аварии чаще всего происходят из-за заносов. Съезды в кювет и...
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