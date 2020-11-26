ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ напоминает о правильной подготовке автомобиля к зиме

26.11.2020 11:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

С наступлением холодов ГАИ напоминает о правильной подготовке автомобиля к зиме.

В холодный период аварии чаще всего происходят из-за заносов. Съезды в кювет и опрокидывания, лобовые столкновения – всё это последствия неправильного выбора скорости, неосторожности при поворотах и резких маневров на скользких участках. Избежать этого поможет своевременная смена покрышек.

Самые скользкие места на дороге – мосты, путепроводы, открытые пространства между лесными массивами. В населенных пунктах – это пешеходные переходы, светофоры и остановки общественного транспорта, напоминают в ГАИ.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С наступлением холодов ГАИ напоминает о правильной подготовке автомобиля к зиме. В холодный период аварии чаще всего происходят из-за заносов. Съезды в кювет и...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Лучше проверьте любителей «Массандры». Врач разнес последний аргумент силовиков о том, что убитый Бондаренко был пьян
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика