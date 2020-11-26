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Работники МАЗ присоединились к акции «0 промилле»

26.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Машиностроители присоединились к акции.

Акция солидарности «0 промилле» с арестованными врачом Артемом Сорокиным и журналисткой Катериной Борисевич продолжается, объединяя людей по всей стране.

В четверг к ней присоединились работники МАЗ.

Работники МАЗ присоединились к акции «0 промилле»

— Врач и журналистка сейчас под арестом. Они сказали правду — убитый Роман Бондаренко не был пьян. Они не дали властям оболгать и унизить Романа и его родных, — считают рабочие.

Врача-анестезиолога Артема Сорокина и журналистку TUT.BY Катерину Борисевич задержали 19 ноября. Им предъявили обвинение по ч.3 ст. 178 (Разглашение врачебной тайны, повлекшие тяжкие последствия) УК РБ.

Причиной стало опубликование диагноза убитого Романа Бондаренко.

 
 
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Машиностроители присоединились к акции.
 
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