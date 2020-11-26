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Работники МАЗ присоединились к акции «0 промилле»
26.11.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Машиностроители присоединились к акции.
Акция солидарности
В четверг к ней присоединились работники МАЗ.
— Врач и журналистка сейчас под арестом. Они сказали правду — убитый Роман Бондаренко не был пьян. Они не дали властям оболгать и унизить Романа и его родных, — считают рабочие.
Причиной стало опубликование диагноза убитого Романа Бондаренко.
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Машиностроители присоединились к акции.
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