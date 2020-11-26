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Лицо Лаврова, когда он слышит от Лукашенко об «интенсификации отношений». И «приветы от Владимира Владимировича»

26.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Встреча белорусского правителя и главы МИД России, как и анонсировалось, состоялась в четверге в Минске. Второй заявил, что российская сторона привержена договоренностям, достигнутым в ходе саммита 14 сентября в Сочи.

Лицо Лаврова, когда он слышит от Лукашенко об «интенсификации отношений». И «приветы от Владимира Владимировича»

— Что касается белорусско-российских отношений, то нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений. Тезис абсолютно напрашивается. Не просто тезис, а практика. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы, — сказал Сергею Лаврову Александр Лукашенко.

Обращает на себя внимание, с каким лицом глава внешнеполитического ведомства России слушал это предложение.

Лицо Лаврова, когда он слышит от Лукашенко об «интенсификации отношений». И «приветы от Владимира Владимировича»

Лукашенко продолжил, что сейчас ведется очень много разговоров о том, как будут развиваться отношения двух стран, сообщает БЕЛТА.

— Без всяких обиняков, просто по-дружески вам хочу сказать, что и Россия, и Беларусь живут (кстати, не по воле Беларуси) в своем собственном доме или в квартире (подразумевается распад СССР, отмечает правительственное агентство). И мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения, мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с Российской Федерацией.

Я ничего нового не сказал. Я всегда об этом говорил. Просто не всегда, слушая меня, хотели это подчеркивать и повторять, особенно в России. Видимо, кому-то это было невыгодно, но время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений. Уверен, что этого руководство России сегодня хочет и предпочитает такие отношения.

Лавров, в свою очередь, в своем выступлении бросил камень в адрес США.

— Мы рассмотрим все ключевые вопросы международной политики: и на Кавказе, и на Ближнем Востоке, и в Европе, Евро-Атлантике, где накапливаются угрозы прежде всего в результате того, что американцы разваливают все договоренности о каком-либо контроле за вооружениями.

Также он заявил, что российская сторона привержена договоренностям, достигнутым в ходе саммита 14 сентября в Сочи: «Прежде всего – приветы от Владимира Владимировича».

— У нас полностью совпадают заинтересованность в укреплении отношений. Можно это по-разному называть, но у нас та же самая цель — продвигаться к взаимной выгоде наших народов, наших стран и нашего Союзного государства.

Ранее в четверг состоялась встреча тет-а-тет Лаврова с главой белорусского МИДа Владимиром Макеем.

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Теги: Минск
 
 
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Встреча белорусского правителя и главы МИД России, как и анонсировалось, состоялась в четверге в Минске.
 
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