В Минск приехал Лавров с приветом

Источник материала: АФН

Глава МИД России Сергей Лавров приехал в Беларусь не с пустыми руками, а с особой миссией передать кое-что пенсионное уостоврение гражданину Лукашенко.

"Прежде всего, привет вам от Владимира Владимировича. Он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде, особенно в Сочи. У нас полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений. Можно это по-разному называть, но у нас та же самая цель: продвигаться к взаимной выгоде наших народов, стран и Союзного государства", - пояснил цель своего визита Лавров.

Он пояснил, что озвученные ранее обещания Лукашенко внести поправки в Конституцию РБ и осуществить транзит власти очень важны для белорусского общества.

"Как не раз подчеркивал президент Путин, мы заинтересованы в том, чтобы эти инициативы состоялись. Если что-то можем сделать в их поддержку, мы всегда открыты для этого", - добавил Сергей Лавров.

Открывая встречу протокольной речью, Лукашенко сказал о сверке часов.

"Наши встречи всегда продуктивны, с моей точки зрения, по крайней мере для меня особенно и для Беларуси, для нашей прежде всего внешней политики, потому что есть возможность, как вы часто говорите, сверить часы, и мы этим пользуемся. Все-таки вам приходится больше вертеться на международной арене, в этом бешеном мире, и ваша позиция, точка зрения для нас весьма актуальна и познавательна", - сказал Лукашенко.

Но после протокольной заготовки Лаврова стало понятно, что сверять придется не только внешнеполитические часы, но и держать отчет о реализации сочинских обещаний.

«Без всяких обиняков, просто по-дружески вам хочу сказать, что и Россия, и Беларусь живут, кстати, не по воле Беларуси, в своем собственном доме или в квартире. И мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения, мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с Российской Федерацией. Я ничего нового не сказал. Я всегда об этом говорил. Просто не всегда, слушая меня, хотели это подчеркивать и повторять, особенно в России. Видимо, кому-то это было невыгодно, но время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений. Уверен, что этого руководство России сегодня хочет и предпочитает такие отношения", - говорил Лукашенко.

Но слова, слова, слова сегодня уже не помогут. Лукашенко стал токсичен, и Россия ждет его ухода не меньше, чем белорусы.