"Уважаемый Александр Григорьевич, прежде всего, привет от Владимира Владимировича. Он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде, и особенно ваши договоренности, которые были достигнуты в Сочи во время вашего визита", - сказал он.

"Вы выступили с целым рядом инициатив, которые, я считаю, очень важны для белорусского общества.





Как президент Путин не раз подчеркивал, мы заинтересованы в том, чтобы эти инициативы состоялись, если что-то можем сделать в их поддержку — мы всегда открыты для этого", - заявил Лавров.