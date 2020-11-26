Правозащитники: В Могилеве массовые задержания по уголовным делам

В Могилеве — новый тренд. Теперь вместо административных дел за мирные акции протеста, которые практически сошли на нет, активно заводятся дела уголовные. За 23-24 ноября в городе были задержаны от 5 до 7 человек. В первую очередь речь идет о тех, кто, по мнению силовиков, может быть связан с «партизанскими вылазками».





Насколько известно, все задержанные состояли в одном из закрытых могилевских чатов. Внимание силовых структур эти люди привлекли после нескольких «вылазок», в частности после неких акций в Могилеве, связанных с чучелами, отсылающих к силовикам. Один из эпизодов — вывешивание чучела на мосту, второй — сожжение похожего чучела.





Неизвестно, являются ли все задержанные фигурантами одного уголовного дела либо же уголовных дел заведено несколько.





Первой задержанной в рамках уголовного дела, о ком стало известно, была Юлия Дребушевская. Её задержали дома 23 ноября. Силовики дождались в подъезде её мужа, после чего его заставили открыть дверь квартиры и устроили там обыск. В ходе обыска был обнаружен бело-красно-белый флаг 20 на 40 метров. Была изъята техника, а саму Юлию увезли в Следственный комитет. По неподтвержденной информации, ей вменяют организацию массовых беспорядков. Юля — мама троих несовершеннолетних детей. У мужа — статус свидетеля. Дребушевскую на 72 часа поместили в ИВС для предъявления обвинения. Свою вину она не признает.





Следующим стал водитель кареты «Скорой помощи» Максим Сергеенко. Его задержали около подъезда своего дома на бульваре Непокоренных в Могилеве. Мужчина возвращался домой после ночной смены, когда к нему подошли сотрудники милиции, задержали и отвезли в Могилевский РОВД. После этого мужчину сразу отправили в Следственный комитет, где его допросили. Его подозревают в совершении преступления по ч.1 ст.339 УК РБ (злостное хулиганство). После допроса Максима поместили в ИВС. У Сергеенко есть девятимесячный сын.





Кроме Сергеенко и Дребушевской, в рамках уголовного (или уголовных) дел были также задержаны Светлана Куткович и Сергей Скок. Вероятно, имена ещё некоторых неизвестны.





Также непонятен статус Ольги Климковой. Она была остановлена патрулём ГАИ ещё 24 ноября. В автомобиле женщины обнаружили более 800 экземпляров незарегистрированной газеты «Могилевские вести». При этом, по белорусским законам, разрешается издавать не более 299 экземпляров незарегистрированного печатного издания. Женщину препроводили в Октябрьский РОВД, где на неё был составлен протокол, а дома у Климковой прошел обыск — силовики изъяли технику.





25 ноября Климкова должна была вновь явиться в Октябрьский РОВД по вестке — и, кажется, у Ольги тоже начались проблемы. Вечером стало известно, что в её доме прошел повторный обыск. Статус Климковой на момент публикации неизвестен.



