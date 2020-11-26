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Послу Украины в МИД РБ вручили ноту протеста из-за "провокаций" у посольства в Киеве
Источник материала: Партизан
В МИД вручили послу Украины ноту протеста из-за "антибелорусских акций" у посольства
В МИД вызвали посла Украины в Беларуси Игоря Кизима, ему вручили ноту протеста из-за "антибелорусских акций" у посольства в Киеве.
"Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства Беларуси в Украине и потребовала обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года", - говорится в распространенном в четверг сообщении МИД.
Дело в том, что 20 ноября у посольства Беларуси в Киеве появился народный мемориал - украинские и белорусские активисты напротив здания посольства установили памятный крест жертвам режима Лукашенко.
Естественно, "кладбище", по выражению одного бывшего политика, под окнами не понравилось подчиненным Макея. Только вот Киев - не Минск, при помощи силовиков не зачистишь.
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В МИД вручили послу Украины ноту протеста из-за "антибелорусских акций" у посольства
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