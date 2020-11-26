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«Незыгарь»: Кремль в начале декабря ожидает от Лукашенко ответ о транзите власти

26.11.2020 11:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Кремле ожидают ответ от Президента Александра Лукашенко, когда он уйдет со своего поста.



 
Соответствующую информацию опубликовал российский прокремлевский телеграм-канал «Незыгарь».

«Сегодня в Минске Лавров. Официально запланированы совместное заседание коллегии МИД, переговоры с Макеем. ОколоКремля говорят, что Лавров передаст Лукашенко послание от Президента о необходимости выполнять данные в Сочи обещания. ОколоКремля напоминают, что Лукашенко обещал покинуть свой пост не позднее 1 марта 2021 года, проведя необходимые процедуры по транзиту власти. На данный момент прогресса нет. Говорят, что в Кремле ожидают ответа Лукашенко 2 декабря в Москве. Источник в окружении Лукашенко говорит, что Минск снова возобновил контакты с Западом», - говорится в сообщении.
 
Теги: Минск
 
 
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В Кремле ожидают ответ от Президента Александра Лукашенко, когда он уйдет со своего поста.
 
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