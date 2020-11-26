ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Антикризисный управляющий еще больше усугубил финансовое положение одного из предприятий Могилевщины

26.11.2020 11:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области проведена проверка акционерного общества Могилевской области, специализирующегося на переработке и консервировании фруктов и овощей, находящегося в стадии санации с 2015 года.




В ходе проверочных мероприятий работниками органов финансовых расследований установлен ряд нарушений, допущенных антикризисным управляющим, которые еще больше усугубили финансовое положение предприятия, пишет Mogilev.online.

— Так, антикризисным управляющим с субъектами хозяйствования Российской Федерации заключались фиктивные договоры аренды территории с нежилыми помещениями в Московской области без последующего их использования в хозяйственной деятельности общества, — отметила заместитель начальника управления Светлана Колодистая. — Впоследствии за фиктивную аренду с расчетного счета предприятия в январе 2018 г. и марте 2019 г. было перечислено более 28 тыс. рублей. Кроме того, в 2016 и 2019 гг. им были оформлены договоры на переработку давальческого сырья (горошек, кукуруза), согласно которым цена выполняемых акционерным обществом работ намеренно занижалась в 1,5 −2 раза. Как результат, общество недополучило более 3,4 млн. руб. выручки, а сама деятельность по переработке сырья стала убыточной.

Также с целью выполнения плана санации общества и получения дополнительного вознаграждения по указанию антикризисного управляющего в отчетных данных за 2017 — 2019 гг. были отражены сведения о получении предприятием прибыли, хотя фактически оно сработало с убытком. На протяжении 2017 — 2019 гг. управляющий за счет акционерного общества выезжал в командировки, в том числе дальнее зарубежье (Канада, Япония и т.д.), для ведения переговоров по заключению сделок. Сумма командировочных расходов по таким поездкам составила более 35 тыс. руб. Однако согласие кредиторов на осуществление таких расходов, как того требует законодательство, антикризисный управляющий не получал, а сами контракты с иностранными компаниями, которые бы способствовали выходу из кризиса предприятия, так и не были заключены.

С учетом собранных материалов в отношении антикризисного управляющего по указанным фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) и части 3 статьи 426 (превышение власти или служебных полномочий) УК РБ, — резюмировала соеседница.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области проведена проверка акционерного общества Могилевской области,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сваякі чакалі з шасці раніцы, каб перадаць перадачу журналісту Ігару Ільяшу, але яго не знайшлі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика