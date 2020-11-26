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«Лучше проверьте любителей «Массандры». Врач разнес последний аргумент силовиков о том, что убитый Бондаренко был пьян

26.11.2020 11:57 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На госканале СТВ вышло «масштабное расследование» под названием «Пляски на костях» – о том, что случилось после гибели Романа Бондаренко. Автор «расследования» – одиозный пропагандист Григорий Азаренок. Среди прочего, в репортаже привели очередное якобы доказательство того, что Бондаренко был пьян. В телегам-канале медиков «Белые Халаты. News» опубликовали пост, где в пух разнесли очередные аргументы силовиков. Цитируем. 

«Можно ли нащупать дно в пропасти беззакония и дизморали, в которую обрушила Беларусь вертикаль власти? Вероятно, нет. Каждый день мы наблюдаем, как справедливость и закон все глубже втаптываются в грязь беларускими властями. 

Мы видим, как представители силовых структур, вместо того, чтобы расследовать дело о смерти Романа Бондаренко, продолжают искать в организме погибшего молодого парня, мифический этанол. 

В некотором роде, им это «удалось»: подхватывающие крохи информации с барского стола силовиков, госСМИ во главе с товарищем Азаренком объявили, что следы метаболитов алкоголя были обнаружены в чудом сохранившейся (после суток в реанимации на инфузии и диуретиках) моче Романа Бондаренко. 

Мы получили комментарий психиатра-нарколога на этот счёт. Доктор пожелал остаться инкогнито, однако дал исчерпывающие пояснения относительно ситуации с этанолом в моче: 

«В ближайшее время после того, как в организм человека поступает алкоголь, на экспертизе по выявлению этанола и его метаболитов в естественных жидкостях организма, мы видим повышенную концентрацию этанола в крови и нулевую - в моче. Далее, по мере элиминации (выведения) алкоголя из организма, концентрация этанола в крови снижается, а в моче - растет. В отдаленные сроки после приёма человеком алкоголя, следы этанола и его метаболитов могут оставаться только в моче (причем довольно  долго, что зависит от многих факторов). 

Результат «0 промилле этанола» в крови и следовое содержание в моче называется «подтвержденный факт употребления алкоголя в прошлом», что, строго говоря, абсолютно не является алкогольным опьянением в текущий момент. Также стоит заметить, что диагностика алкогольного опьянения, согласно приказа МЗ РБ от 13.07.2011 N732 «Об утверждении клинических протоколов по диагностике алкогольного и иного опьянения в организациях здравоохранения», проводится на основании анализа КРОВИ на этанол». 

Просто напомним: головной мозг человека снабжается кровью, а не мочой. Нет алкоголя в крови – нет и эффекта этанола на поведение и трезвость сознания.  Однако, прокуратура пытается раз за разом указывать на детали, причём неумело состряпанные, чтобы изменить повестку и отвести внимание людей от старательно игнорируемого силовыми службами, но неопровержимого факта убийства Романа Бондаренко. 

Вероятно, представители прокуратуры и СМИ забыли о том, что алкогольное опьянение является отягчающим обстоятельством для того, кто совершил преступление, а не для жертвы последнего. Особенно, если в крови жертвы уровень этанола был #нольпромилле. 

И раз представители прокуратуры так жаждут хоть у кого-то найти в биологических жидкостях этанол, можем порекомендовать им взять анализ крови у любителей «Массандры».

Сколько бы в товарищ Азаренок с хором государственных СМИ на подпевке не тиражировали мысль о наличии этанола в организме погибшего Романа, факт того, что нельзя оправдать убийство человека его выдуманным алкогольным опьянением, остаётся неоспоримым». 

 
 
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На госканале СТВ вышло «масштабное расследование» под названием «Пляски на костях» – о том, что случилось после гибели Романа Бондаренко. Автор «расследования» –...
 
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