Сезонный переполох: белорусские водители спешат на станции шиномонтажа

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Госавтоинспекция Беларуси рекомендовала автовладельцам сменить шины. Морозы придут уже на следующей неделе, а с ними – и гололедица. И с 1 декабря за поездки на летней резине водителей будут штрафовать, рассказывает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Как только температура на градуснике стремится к нулю, у автослесарей начинается «сезонный переполох». Водители спешат на шиномонтаж. И стоят в очередях, чтобы переобуть свои автомобили. Леонид Розин не стал дожиться гололедицы и решил все сделать до заморозков. «Это актуально. Я считаю, что это безопасность своя, безопасность пешеходов, я это делаю всегда», – отметил он.

Замена четырех колес отнимет полчаса, зато прибавит уверенности на дорогах. Сама услуга недорогая – около 25 долларов. Но все же многие водители хитрят и все сезоны ездят на шипованной резине.

«Закон этого не запрещает. Видимо, чтобы сэкономить деньги на этой услуге шиномонтажа, люди практикуют и такое», – пояснил мастер шиномонтажного участка Максим Лаптенок.

Таким способом хоть и сэкономишь, но далеко не уедешь. Летом на зимней резине автомобилем управлять тяжелее. А вот путешествие на летних шинах в зимнюю пору – не только экстремальные ощущения, за такое еще и штраф выпишут. Госавтоинспекция уже проверяет водителей.

«Правила дорожного движения предусматривают обязательную установку зимней резины с 1 декабря по 1 марта. Поэтому сотрудники ГАИ будут проверять, насколько ответственны водители, установили ли зимнюю резину», – сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Ленинского РОВД Минска Ангелина Волосарь.

За первое нарушение либо предупреждение, либо штраф около 10 долларов. За повторное сумма вырастет до 50. Но на зимней дороге важно, чтобы уверенно себя вел и сам водитель. Потому, кроме колес, нужно менять и манеру вождения. Этому, кстати, дополнительно обучают в автошколах.

«Если скорость завышена или водитель неосторожно отпускает газ на переднеприводных машинах, полном приводе, это приводит к ситуациям, когда автомобиль разворачивается. Очень важно, чтобы на переднеприводных и полноприводных авто, когда мы двигаемся по дуге, у нас была тяга на ведущих колесах», – отметил старший инструктор контраварийного вождения Андрей Погоцкий.

Чтобы не отметить так называемый день жестянщика, нужно помнить: безопасная скорость зимой ниже, чем летом, а дистанция больше. Лучше избегать лишних маневров и резко не тормозить. Ну а зимние шины – дело обязательное. «За» них даже погода: следующая неделя в Беларуси с морозами и гололедицей.