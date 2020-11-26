Видеофакт: как Беларусь прощалась с ядерным оружием

Источник материала: Sputnik Беларусь

Торжественная церемония прощания с ядерными ракетными комплексами, которые несколько десятилетий базировались на территории Беларуси, состоялась в ноябре 1996 года на станции Яцуки недалеко от Лиды.

Последний эшелон с ракетными комплексами "Тополь" покинул Беларусь 26 ноября 1996 года под напутственные слова министра обороны России Игоря Родиона. На церемонии присутствовали и высокопоставленные чиновники, и военные, в том числе секретарь Совета безопасности Беларуси Виктор Шейман.

Беларусь отказалась от ядерного оружия без дополнительных условий и оговорок в 1992 году, подписав Лиссабонский протокол к Договору между странами СНГ и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

С начала 60-х на территории республики находилось четыре ракетные дивизии, на вооружении которых уже в 1963 году стояли полторы сотни ракет. Вначале это были жидкостные баллистические ракеты Р-12 и Р-14. Преимущественно наземного базирования, но часть ракет размещалась и в шахтах.

На объекте "Двина" под Поставами, к примеру, было четыре ракетные шахты, размещенные по краям прямоугольника 70 на 80 метров с технологическим блоком в его центре. Каждая шахта уходила под землю на 30 метров и имела ширину 7 метров. Что осталось от шахт, можно увидеть тут …

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