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Видеофакт: как Беларусь прощалась с ядерным оружием

26.11.2020 12:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Торжественная церемония прощания с ядерными ракетными комплексами, которые несколько десятилетий базировались на территории Беларуси, состоялась в ноябре 1996 года на станции Яцуки недалеко от Лиды.

© Sputnik / Виктор Толочко
Ядерный ответ: в лесах под Полоцком стояла "машина судного дня"

Последний эшелон с ракетными комплексами "Тополь" покинул Беларусь 26 ноября 1996 года под напутственные слова министра обороны России Игоря Родиона. На церемонии присутствовали и высокопоставленные чиновники, и военные, в том числе секретарь Совета безопасности Беларуси Виктор Шейман.

Беларусь отказалась от ядерного оружия без дополнительных условий и оговорок в 1992 году, подписав Лиссабонский протокол к Договору между странами СНГ и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

С начала 60-х на территории республики находилось четыре ракетные дивизии, на вооружении которых уже в 1963 году стояли полторы сотни ракет. Вначале это были жидкостные баллистические ракеты Р-12 и Р-14. Преимущественно наземного базирования, но часть ракет размещалась и в шахтах.

На объекте "Двина" под Поставами, к примеру, было четыре ракетные шахты, размещенные по краям прямоугольника 70 на 80 метров с технологическим блоком в его центре. Каждая шахта уходила под землю на 30 метров и имела ширину 7 метров. Что осталось от шахт, можно увидеть тут… 

В разгар Карибского кризиса осенью 1962 года белорусские ракетчики ездили на Кубу. Задействован был один из дивизионов 428-го ракетного полка, который дислоцировался под Сморгонью. Как добирались до Кубы и почему добрались не все, Sputnik рассказывали участники тех событий.

В начале 80-х белорусские дивизии перевооружили: на смену маломобильным пусковым установкам пришли подвижные ракетные комплексы – сначала "Пионер", затем "Тополь".

Один из полков, расположенных в Беларуси, имел на вооружении наиболее секретные комплексы "Горн" – это комплекс командных ракет, способных обеспечить ответный удар в случае возникновения проблем с ответно-встречным ударом. О системе "Периметр" и о том, что прятали леса под Полоцком, Sputnik рассказывал один из служивших здесь офицеров.

Последние "Тополя", которые покидали Беларусь в 1996-м, вывозили из расположения 49-й ракетной дивизии. О том, с какими чувствами их провожали офицеры, Sputnik рассказывали служившие под Лидой ракетчики.

 
 
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Последний эшелон с подвижными ракетными комплексами "Тополь" покинул территорию Беларуси в ноябре 1996 года.
 
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