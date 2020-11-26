|
Носкевич назвал коллег из СК РФ главными партнерами
26.11.2020 12:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 ноя – Sputnik. Следственный комитет Беларуси за годы работы наладил тесное сотрудничество с коллегами из многих стран, но СК России - главный партнер, рассказал в интервью журналу "Записки следователя" председатель СК РБ Иван Носкевич.
Следователи двух стран обмениваются опытом кадровой работы, организуют совместные научно-практические мероприятия, обучение следователей в учреждениях образования как России, так и Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Такое сотрудничество имеет высокую результативность. Деятельность российских специалистов-психологов, работавших со свидетелями по уголовному делу, возбужденному по факту убийства предпринимателя из города Березино, позволила воссоздать внешность предполагаемого преступника и изготовить его субъективный художественный портрет, который помог найти одного из убийц", – рассказал Носкевич.
Напомним, в июле 2019-го Минский областной суд вынес по этому громкому делу приговор: двое граждан Беларуси признаны виновными. Один из них с учетом ранее совершенного преступления приговорен к пожизненному заключению, второй проведет в тюрьме 24 года.
По словам Носкевича, каждое восьмое преступление в прошлом году в Беларуси совершалось в сфере высоких технологий. Успешно расследовать их было бы невозможно без помощи коллег из других стран, в особенности из России. В качестве примера глава СК РБ привел расследование уголовного дела в отношении жителя Минска, который распространял порнографические ролики в интернете.
"Для совместной работы по изобличению лиц, приобретавших порнографические материалы у обвиняемого и желавших приехать в Беларусь для сексуальной эксплуатации заведомо малолетних, в январе 2019 года к нам приезжали представители центрального бюро Интерпола из Франции. При расследования данного дела взаимодействовали с правоохранительными органами России, США, Германии, Украины и других стран, нами направлялись международные поручения", – рассказал Носкевич.
В результате удалось выйти на гражданина Ирака, который активно участвовал в этих преступлениях. По материалам Следственного комитета Беларуси иностранец задержан у себя в стране, в его отношении ведется уголовное преследование.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ведомства не только помогают друг другу в расследовании уголовных дел, но и обмениваются передовыми технологиями.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)