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Носкевич назвал коллег из СК РФ главными партнерами

26.11.2020 12:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 ноя – Sputnik. Следственный комитет Беларуси за годы работы наладил тесное сотрудничество с коллегами из многих стран, но СК России - главный партнер, рассказал в интервью журналу "Записки следователя" председатель СК РБ Иван Носкевич.

Следователи двух стран обмениваются опытом кадровой работы, организуют совместные научно-практические мероприятия, обучение следователей в учреждениях образования как России, так и Беларуси. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Такое сотрудничество имеет высокую результативность. Деятельность российских специалистов-психологов, работавших со свидетелями по уголовному делу, возбужденному по факту убийства предпринимателя из города Березино, позволила воссоздать внешность предполагаемого преступника и изготовить его субъективный художественный портрет, который помог найти одного из убийц", – рассказал Носкевич.

Напомним, в июле 2019-го Минский областной суд вынес по этому громкому делу приговор: двое граждан Беларуси признаны виновными. Один из них с учетом ранее совершенного преступления приговорен к пожизненному заключению, второй проведет в тюрьме 24 года.

По словам Носкевича, каждое восьмое преступление в прошлом году в Беларуси совершалось в сфере высоких технологий. Успешно расследовать их было бы невозможно без помощи коллег из других стран, в особенности из России. В качестве примера глава СК РБ привел расследование уголовного дела в отношении жителя Минска, который распространял порнографические ролики в интернете. 

© Photo : pixabay.com
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"Для совместной работы по изобличению лиц, приобретавших порнографические материалы у обвиняемого и желавших приехать в Беларусь для сексуальной эксплуатации заведомо малолетних, в январе 2019 года к нам приезжали представители центрального бюро Интерпола из Франции. При расследования данного дела взаимодействовали с правоохранительными органами России, США, Германии, Украины и других стран, нами направлялись международные поручения", – рассказал Носкевич.

В результате удалось выйти на гражданина Ирака, который активно участвовал  в этих преступлениях. По материалам Следственного комитета Беларуси иностранец задержан у себя в стране, в его отношении ведется уголовное преследование.

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Теги: Минск
 
 
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