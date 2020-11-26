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Повозка насмерть придавила сельчанина под Любанью

26.11.2020 12:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Любанском районе 25 ноября проезжающий мимо местный житель обнаружил в кювете на дороге тело мужчины, придавленное повозкой.

Повозка насмерть придавила сельчанина под Любанью

По сообщению пресс-службы СК, 53-летний водитель гужевого транспорта не справился с управлением и съехал в кювет, где телега опрокинулась и придавила мужчину. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

 Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются возможные очевидцы произошедшего.

 
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В Любанском районе 25 ноября проезжающий мимо местный житель обнаружил в кювете на дороге тело мужчины, придавленное повозкой.
 
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