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Повозка насмерть придавила сельчанина под Любанью
Источник материала: Навiны
В Любанском районе 25 ноября проезжающий мимо местный житель обнаружил в кювете на дороге тело мужчины, придавленное повозкой.
По сообщению пресс-службы СК, 53-летний водитель гужевого транспорта не справился с управлением и съехал в кювет, где телега опрокинулась и придавила мужчину. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются возможные очевидцы произошедшего.
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В Любанском районе 25 ноября проезжающий мимо местный житель обнаружил в кювете на дороге тело мужчины, придавленное повозкой.
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