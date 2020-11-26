|
Новые правила от МЧС: за вывешивание флагов на зданиях будут давать штраф до 30 базовых
Источник материала: Myfin
Согласно нововведению не разрешается «размещать на фасадах, крышах и (или) наружных поверхностях выступающих частей зданий (терраса, крыльцо, ступени и другие) изделия из горючего текстиля, не предусмотренные проектной документацией, за исключением случаев, установленных законодательством».
Данные изменения уже вступили в силу.
В белорусском КоАП есть статья за нарушение законодательства о пожарной безопасности — 23.56. Санкции по ней для физлица — предупреждение или штраф до 30 базовых величин.
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МЧС внесло изменения в Правила пожарной безопасности для жилых домов, строений и сооружений: на фасадах, крышах и крыльце зданий запрещено размещать изделия из...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)