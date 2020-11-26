Новые правила от МЧС: за вывешивание флагов на зданиях будут давать штраф до 30 базовых

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Согласно нововведению не разрешается «размещать на фасадах, крышах и (или) наружных поверхностях выступающих частей зданий (терраса, крыльцо, ступени и другие) изделия из горючего текстиля, не предусмотренные проектной документацией, за исключением случаев, установленных законодательством».

Данные изменения уже вступили в силу.

В белорусском КоАП есть статья за нарушение законодательства о пожарной безопасности — 23.56. Санкции по ней для физлица — предупреждение или штраф до 30 базовых величин.