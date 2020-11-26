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Без шествия Дедов Морозов, но с экскурсией от астронома. Как Могилев будет праздновать Новый год

26.11.2020 12:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве определились с тем, как будут отмечать Новый год. Программа городских мероприятий появилась на сайте горисполкома. В афише — много концертов и никаких «тусовок» Дедов Морозов.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

5 декабря 2020 года — 7 января 2021 года

Ярмарка на площади перед торговым центром «Атриум».

11 декабря

17.30 — церемония зажжения огней на главной елке Могилева на площади Ленина.

16 декабря

15.00 — концерт Могилевской городской капеллы с участием людей с ограниченными возможностями в Центре культуры и досуга.

19, 20, 26, 27 декабря

16.00 — 18.00 — работа резиденции Деда Мороза в библиотеке-филиале № 9 им. Я. Купалы.

23 декабря

16.00 — 19.00 — новогодняя вечеринка «Возьми быка за рога» в Центральной городской библиотеке им. К. Маркса.

18.30 — футбольно-сказочное шоу «Новогодние приключения „Днепр STARS“ в снежном королевстве» в футбольном манеже на улице Якубовского, 15Б.

23 декабря 2020 года — 10 января 2021 года

Выставка-ярмарка могилевских ремесленников и детских школ искусств города в городском выставочном зале.

25 декабря

12.00 — 14.00 — спортивно-развлекательный праздник в парке в Подниколье.

13.00 — концерт духового оркестра возле ТЦ «Атриум».

15.00 — «Торжественная месса» Бетховена в исполнении Могилевской городской капеллы в Центре культуры и досуга.

15.00 — 17.00 — концерт возле ТЦ «Атриум».

26 декабря

13.00 — 15.00 — сказочно-игровая программа в парке в Подниколье.

17.30 — «Зорная экскурсія» с участием астронома — заведующий кафедрой общей физики МГУ им. А. Кулешова Инны Ивашкевич — на площади Звезд.

30 декабря

11.00 — 13.00 — музыкально-развлекательная программа «Зимние старты» около СШ № 17.

17.30 — «Зорная экскурсія» с участием астронома — заведующий кафедрой общей физики МГУ им. А. Кулешова Инны Ивашкевич — на площади Звезд.

1 января 2021 года

01.00 — 04.00 — концерт около ТЦ «Атриум».

01.00 — 03.00 — концерты в микрорайонах: на улице Криулина, 8 (ООО «ЖилЭкспО»), улице Автозаводской, 1 (площадка у ДК филиала ОАО «БелАЗ»), проспекте Пушкинском, 10 (площадка у кинотеатра «Космос»).

18.00 — 20.00 — концерт около ТЦ «Атриум».

 
Теги: Могилев
 
 
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