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Без шествия Дедов Морозов, но с экскурсией от астронома. Как Могилев будет праздновать Новый год
Источник материала: Tut.by
В Могилеве определились с тем, как будут отмечать Новый год. Программа городских мероприятий
5 декабря 2020 года — 7 января 2021 года
Ярмарка на площади перед торговым центром «Атриум».
11 декабря
17.30 — церемония зажжения огней на главной елке Могилева на площади Ленина.
16 декабря
15.00 — концерт Могилевской городской капеллы с участием людей с ограниченными возможностями в Центре культуры и досуга.
19, 20, 26, 27 декабря
16.00 — 18.00 — работа резиденции Деда Мороза в библиотеке-филиале № 9 им. Я. Купалы.
23 декабря
16.00 — 19.00 — новогодняя вечеринка «Возьми быка за рога» в Центральной городской библиотеке им. К. Маркса.
18.30 — футбольно-сказочное шоу «Новогодние приключения „Днепр STARS“ в снежном королевстве» в футбольном манеже на улице Якубовского, 15Б.
23 декабря 2020 года — 10 января 2021 года
Выставка-ярмарка могилевских ремесленников и детских школ искусств города в городском выставочном зале.
25 декабря
12.00 — 14.00 — спортивно-развлекательный праздник в парке в Подниколье.
13.00 — концерт духового оркестра возле ТЦ «Атриум».
15.00 — «Торжественная месса» Бетховена в исполнении Могилевской городской капеллы в Центре культуры и досуга.
15.00 — 17.00 — концерт возле ТЦ «Атриум».
26 декабря
13.00 — 15.00 — сказочно-игровая программа в парке в Подниколье.
17.30 — «Зорная экскурсія» с участием астронома — заведующий кафедрой общей физики МГУ им. А. Кулешова Инны Ивашкевич — на площади Звезд.
30 декабря
11.00 — 13.00 — музыкально-развлекательная программа «Зимние старты» около СШ № 17.
17.30 — «Зорная экскурсія» с участием астронома — заведующий кафедрой общей физики МГУ им. А. Кулешова Инны Ивашкевич — на площади Звезд.
1 января 2021 года
01.00 — 04.00 — концерт около ТЦ «Атриум».
01.00 — 03.00 — концерты в микрорайонах: на улице Криулина, 8 (ООО «ЖилЭкспО»), улице Автозаводской, 1 (площадка у ДК филиала ОАО «БелАЗ»), проспекте Пушкинском, 10 (площадка у кинотеатра «Космос»).
18.00 — 20.00 — концерт около ТЦ «Атриум».
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Огни на главной елке города и области зажгут 11 декабря.
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