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Чемпионка мира - о письме провластных спортсменов: «Давно ждала. Потому что, прежде всего, это патриотизм»

26.11.2020 12:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чемпионка мира по современному пятиборью Анастасия Прокопенко высказалась в «Панораме» в поддержку письма провластных спортсменов.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Честно говоря, я этого письма давно ждала. Потому что, прежде всего, это патриотизм. Прежде всего, это поддержание своей спортивной семьи.

Особенно спортсмены, как никто другой, должны показывать лицо страны как чистой, миролюбивой, чтобы ей восхищались все. И страной, и лицами, которые живут в этой стране. Лицами, которые популяризируют эту страну, которые поднимают флаг, ради которого звучит гимн. То есть эта гордость переполняет полностью, — заявила Прокопенко.

Анастасия Прокопенко является активным участником провластных мероприятий. Она принимала участие в тематическом велопробеге и женском концерте на «Минск-Арене».

 
Теги: Минск
 
 
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Чемпионка мира по современному пятиборью Анастасия Прокопенко высказалась в «Панораме» в поддержку письма провластных спортсменов.
 
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