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Рубль третий день подряд сдает к основным валютам. Какие курсы доллара и евро сейчас в обменниках

26.11.2020 12:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский рубль третий день подряд сдает позиции по всем трем основным валютам на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. Банки реагируют на это повышением курсов продажи. Самый выгодный курс продажи банком доллара — 2,568 рубля, а евро — 3,052 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 26 ноября доллар вырос на 0,16% — до 2,5642 рубля, евро укрепился на 0,45% — до 3,0575 рубля, а российский рубль вырос на 0,24% — до 3,3975 рубля. Данные на 11.28. 

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,6 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,568 рубля (Paritetbank).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют. При этом на протяжении торгов банки могут несколько раз менять курсы. К слову, найти ближайший обменник с выгодным курсом можно через сервис finance.tut.by. Достаточно задать нужные требования — населенный пункт, валюту, и на карте появится список обменников с курсами.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в БСБ Банке — 2,564 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,095 рубля, а ниже всего — в Беларусбанке и БСБ Банке (3,06 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,057 рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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