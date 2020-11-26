Назван величайший актер XXI века по версии The New York Times

Источник материала: Tut.by

Актер Дензел Вашингтон занял первое место в рейтинге величайших актеров XXI века по версии кинокритиков газеты The New York Times. Всего издание выделило два с половиной десятков актеров. В рейтинге не только американцы, но также европейцы, актеры из Китая и Кореи.





Кинокритик газеты А.О. Скотт пишет о Вашингтоне: «Он вне конкуренции. Титан экрана и в то же время тонкий и чуткий мастер с серьезной сценической подготовкой старой школы и яркой харизмой кинозвезды. Ему под силу Шекспир и Август Уилсон, роли злодеев и героических людей. А еще он блестяще играет обычных парней».

Вашингтон снялся в фильмах «Ураган», «Вспоминая Титанов», «Гангстер», «Гнев», «Филадельфия» и еще десятке лент, продолжает сниматься и сейчас. У него два «Оскара»: за главную мужскую роль и мужскую роль второго плана.

На втором месте рейтинга оказалась французская актриса Изабель Юппер («Пианистка», «Она»), на третьем — Дэниэл Дэй-Льюис («Линкольн», «Нефть», «Моя левая нога», «Банды Нью-Йорка»; он единственный актер с тремя «Оскарами» за главную мужскую роль).

Полный список величайших актеров XXI века по версии NYT

1. Дензел Вашингтон

2. Изабель Юппер

3. Дэниэл Дэй-Льюис

4. Киану Ривз

5. Николь Кидман

6. Сон Кан-хо

7. Тони Сервилло

8. Чжао Тао

9. Виола Дэвис

10. Сирша Ронан

11. Джулианна Мур

12. Хоакин Феникс

13. Тильда Суинтон

14. Оскар Айзек

15. Майкл Б. Джордан

16. Ким Мин-хи

17. Элфри Вудард

18. Уиллем Дефо

19. Уэс Стьюди

20. Роб Морган

21. Катрин Денёв

22. Мелисса Маккарти

23. Махершала Али

24. Соня Брага

25. Гаэль Гарсиа Берналь