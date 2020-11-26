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Назван величайший актер XXI века по версии The New York Times
Источник материала: Tut.by
Актер Дензел Вашингтон занял первое место в
Кинокритик газеты А.О. Скотт пишет о Вашингтоне: «Он вне конкуренции. Титан экрана и в то же время тонкий и чуткий мастер с серьезной сценической подготовкой старой школы и яркой харизмой кинозвезды. Ему под силу Шекспир и Август Уилсон, роли злодеев и героических людей. А еще он блестяще играет обычных парней».
Вашингтон снялся в фильмах «Ураган», «Вспоминая Титанов», «Гангстер», «Гнев», «Филадельфия» и еще десятке лент, продолжает сниматься и сейчас. У него два «Оскара»: за главную мужскую роль и мужскую роль второго плана.
На втором месте рейтинга оказалась французская актриса Изабель Юппер («Пианистка», «Она»), на третьем — Дэниэл Дэй-Льюис («Линкольн», «Нефть», «Моя левая нога», «Банды Нью-Йорка»; он единственный актер с тремя «Оскарами» за главную мужскую роль).
Полный список величайших актеров XXI века по версии NYT
1. Дензел Вашингтон
2. Изабель Юппер
3. Дэниэл Дэй-Льюис
4. Киану Ривз
5. Николь Кидман
6. Сон Кан-хо
7. Тони Сервилло
8. Чжао Тао
9. Виола Дэвис
10. Сирша Ронан
11. Джулианна Мур
12. Хоакин Феникс
13. Тильда Суинтон
14. Оскар Айзек
15. Майкл Б. Джордан
16. Ким Мин-хи
17. Элфри Вудард
18. Уиллем Дефо
19. Уэс Стьюди
20. Роб Морган
21. Катрин Денёв
22. Мелисса Маккарти
23. Махершала Али
24. Соня Брага
25. Гаэль Гарсиа Берналь
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Актер Дензел Вашингтон занял первое место в рейтинге величайших актеров XXI века по версии кинокритиков газеты The New York Times. Всего издание выделило два с половиной...
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