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На Карбышева на переходе Opel сбил двух пешеходов

26.11.2020 12:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два пешехода получили травмы в аварии, которая произошла утром 26 ноября на столичной улице Карбышева. Об этом сообщили в ГАИ Минска.


Предварительно установлено, что 38-летний водитель Opel ехал со стороны улицы Калиновского в направлении Логойского тракта и вблизи дома № 9 сбил двух пешеходов (1981 и 1942 годов рождения), которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу справа налево по ходу движения автомобиля.


В результате ДТП пешеходы получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП пешеходы получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
 
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