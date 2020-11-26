На Карбышева на переходе Opel сбил двух пешеходов

Источник материала: Tut.by

Два пешехода получили травмы в аварии, которая произошла утром 26 ноября на столичной улице Карбышева. Об этом сообщили в ГАИ Минска.





Предварительно установлено, что 38-летний водитель Opel ехал со стороны улицы Калиновского в направлении Логойского тракта и вблизи дома № 9 сбил двух пешеходов (1981 и 1942 годов рождения), которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу справа налево по ходу движения автомобиля.





В результате ДТП пешеходы получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.