Источник материала: UDF



Фото: СТВ

«Сегодня в Минске Лавров. Официально запланированы совместное заседание коллегии МИД, переговоры с Макеем. ОколоКремля говорят, что Лавров передаст Лукашенко послание от Президента о необходимости выполнять данные в Сочи обещания. ОколоКремля напоминают, что Лукашенко обещал покинуть свой пост не позднее 1 марта 2021 года, проведя необходимые процедуры по транзиту власти. На данный момент прогресса нет. Говорят, что в Кремле ожидают ответа Лукашенко 2 декабря в Москве. Источник в окружении Лукашенко говорит, что Минск снова возобновил контакты с Западом», - говорится в сообщении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Незыгарь»: Лукашенко обещал покинуть свой пост не позднее 1 марта 2021 года Соответствующую информацию опубликовал российский прокремлевский телеграм-канал.

Соответствующую информацию опубликовал российский прокремлевский телеграм-канал «Незыгарь».Как писал, 26 ноября в Минск прибыл глава МИД России. В планах визита значится встреча сЭксперты полагают, что глава внешнеполитического ведомства России привез белорусскому политику «привет» от Владимира Путина. Якобы, Лукашенко «сорвался с цепи» и перестал выполнят взятые на себя обязательства по выводу страны из политического кризиса. В частности, речь идет о проведении конституционной реформы и объявлении досрочных президентских выборов.