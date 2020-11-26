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Лавров — Лукашенко: Привет вам от Путина. Он подтвердил всё, о чем вы договорились в Сочи
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
«Прежде всего, привет вам от Владимира Владимировича (Путина). Он подтвердил всё, о чем вы договорились с ним прежде, особенно в Сочи. У нас полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений. Можно это по-разному называть, но у нас та же самая цель: продвигаться к взаимной выгоде наших народов, стран и Союзного государства», — приводит слова Сергея Лаврова агентство БЕЛТА.
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«У нас полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений...»
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