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Лавров — Лукашенко: Привет вам от Путина. Он подтвердил всё, о чем вы договорились в Сочи

26.11.2020 12:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лавров — Лукашенко: Привет вам от Путина. Он подтвердил всё, о чем вы договорились в Сочи
Фото: president.gov.by
Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Минске с Александром Лукашенко.

«Прежде всего, привет вам от Владимира Владимировича (Путина). Он подтвердил всё, о чем вы договорились с ним прежде, особенно в Сочи. У нас полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений. Можно это по-разному называть, но у нас та же самая цель: продвигаться к взаимной выгоде наших народов, стран и Союзного государства», — приводит слова Сергея Лаврова агентство БЕЛТА.
 
Теги: Минск
 
 
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«У нас полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений...»
 
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