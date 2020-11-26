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«Это по сути звонок о том, что угроза внешнего управления и/или банкротства переходит из разряда гипотетической в разряд абсолютно реальной на горизонте года», — заключил он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Из каких банков надо срочно забирать деньги Один из признаков серьезных проблем - задержки с выплатой процентов.

Средний срок банковского кредита составляет пять лет. Если банк предлагает кредиты на срок от 10-15 лет, скорее всего, он испытывает трудности.посоветовал отслеживать новости о своем банке и проверять, не изменился ли режим работы офисов.Еще одним признаком серьезных проблем эксперт назвал задержки с выплатой процентов или закрытием вкладов. Также Кричевский посоветовал обращать внимание на любые претензии Центробанка к кредитной организации.Как писал, ранее аналитики «Эксперт РА» предупредили, что в ближайший год российский рынок могут покинуть 35 банков (9,3 процента от общего числа).По данным аналитиков, за последний год 26 процентов российских банков были убыточны, а у 36 процентов в январе-сентябре снизился регулятивный капитал. У 50 процентов кредитных организаций сократились остатки на вкладах населения, у 36 процента — на бизнес-счетах.Аналитик S&Pотметил, что хуже всего сейчас небольшим банкам, у которых и раньше были проблемы с качеством активов или бизнес-моделью.