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Запуск PlayStation 5 оказался крупнейшим в консольной истории Sony

26.11.2020 12:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Официальный аккаунт PlayStation в Twitter поблагодарил геймеров в посте, которым были подведены первые итоги старта продаж приставки нового поколения PlayStation 5. Спрос на нее назвали беспрецедентным, но пообещали его удовлетворить.

Сколько именно консолей удалось продать начиная с 12 ноября, компания Sony не уточнила. Однако назвала результат крупнейшим консольным запуском в своей истории.

До конца года компания обещает поставить в игровые магазины больше приставок. Сейчас в магазинах по всему миру наблюдается дефицит: не каждый и не в тот же день может утолить свою жажду новой приставки.

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Официальный аккаунт PlayStation в Twitter поблагодарил геймеров в посте, которым были подведены первые итоги старта продаж приставки нового поколения PlayStation 5. Спрос на нее...
 
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