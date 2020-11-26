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Запуск PlayStation 5 оказался крупнейшим в консольной истории Sony
Источник материала: Onliner
Официальный аккаунт PlayStation в Twitter поблагодарил геймеров в посте, которым были подведены первые итоги старта продаж приставки нового поколения PlayStation 5. Спрос на нее назвали беспрецедентным, но пообещали его удовлетворить.
Сколько именно консолей удалось продать начиная с 12 ноября, компания Sony не уточнила. Однако назвала результат крупнейшим консольным запуском в своей истории.
До конца года компания обещает поставить в игровые магазины больше приставок. Сейчас в магазинах по всему миру наблюдается дефицит: не каждый и не в тот же день может утолить свою жажду новой приставки.
для Sony PlayStation 5, 2 аналоговых стика, обратная связь, беспроводной
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Официальный аккаунт PlayStation в Twitter поблагодарил геймеров в посте, которым были подведены первые итоги старта продаж приставки нового поколения PlayStation 5. Спрос на нее...
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