Запуск PlayStation 5 оказался крупнейшим в консольной истории Sony

Источник материала: Onliner

Официальный аккаунт PlayStation в Twitter поблагодарил геймеров в посте, которым были подведены первые итоги старта продаж приставки нового поколения PlayStation 5. Спрос на нее назвали беспрецедентным, но пообещали его удовлетворить.

Сколько именно консолей удалось продать начиная с 12 ноября, компания Sony не уточнила. Однако назвала результат крупнейшим консольным запуском в своей истории.

We want to thank gamers everywhere for making the PS5 launch our biggest console launch ever. Demand for PS5 is unprecedented, so we wanted to confirm that more PS5 inventory will be coming to retailers before the end of the year - please stay in touch with your local retailers. — PlayStation (@PlayStation) November 25, 2020

До конца года компания обещает поставить в игровые магазины больше приставок. Сейчас в магазинах по всему миру наблюдается дефицит: не каждый и не в тот же день может утолить свою жажду новой приставки.