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Водитель сбил двух пешеходов на переходе в Минске

26.11.2020 12:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Госавтоинспекции сообщили о дорожно-транспортном происшествии на улице Карбышева в Минске. По предварительной информации, водитель Opel совершил наезд на двух пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе.

— Водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем Opel, двигался по улице Карбышева со стороны улицы Калиновского в направлении Логойского тракта. По предварительной информации, вблизи дома №9 он совершил наезд на двух пешеходов (1981 и 1942 года рождения), которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеходы получили травмы и были доставлены в больницу, — рассказали в ГАИ.

Водитель сбил двух пешеходов на переходе в Минске

Там привели статистику, в соответствии с которой 70% случаев наездов на пешеходов происходят именно на пешеходных переходах. В Минске за 10 месяцев этого года на пешеходных переходах произошло 136 наездов с пострадавшими пешеходами.

Водителей призывают учитывать погодные условия и состояние проезжей части, пешеходы же должны убедиться в безопасности, прежде чем переходить дорогу.

 
Теги: Минск
 
 
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В Госавтоинспекции сообщили о дорожно-транспортном происшествии на улице Карбышева в Минске. По предварительной информации, водитель Opel совершил наезд на двух...
 
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