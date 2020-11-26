Водитель сбил двух пешеходов на переходе в Минске

Источник материала: Onliner

В Госавтоинспекции сообщили о дорожно-транспортном происшествии на улице Карбышева в Минске. По предварительной информации, водитель Opel совершил наезд на двух пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе.

— Водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем Opel, двигался по улице Карбышева со стороны улицы Калиновского в направлении Логойского тракта. По предварительной информации, вблизи дома №9 он совершил наезд на двух пешеходов (1981 и 1942 года рождения), которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеходы получили травмы и были доставлены в больницу, — рассказали в ГАИ.





Там привели статистику, в соответствии с которой 70% случаев наездов на пешеходов происходят именно на пешеходных переходах. В Минске за 10 месяцев этого года на пешеходных переходах произошло 136 наездов с пострадавшими пешеходами.

Водителей призывают учитывать погодные условия и состояние проезжей части, пешеходы же должны убедиться в безопасности, прежде чем переходить дорогу.