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Минчане массово выходят на акцию «0 промилле»
Источник материала: Хартия'97
Минчане массово выходят на акцию «0 промилле»
К протесту солидарности присоединились практически все районы столицы.
Жители минских районов массово присоединились к акции солидарности «0 промилле».
Партизаны Велозавода вчера провели акцию «Ноль промилле», а позже ночью спустили на воду корабль революционного флота, сообщает телеграм-канал
Сегодня утром жители Первомайского района Минска вышли на акцию «0 промилле».
К акции присоединились и жители «Минска-Южного».
Акция прошла также в микрорайоне Дружба, в Серебрянке и Советском районе.
Напомним, генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против врача, который рассказал журналистам о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Журналистка tut.by Катерина Борисевич также задержана. Они опровергали версию об алкогольном опьянении погибшего
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К протесту солидарности присоединились практически все районы столицы.
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