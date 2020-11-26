Цифра дня. Сколько студент заплатит Балабе за моральный ущерб

Источник материала: Салiдарнасць

Плюс полтора года «химии».

Как сообщает TUT.BY , в суде Фрунзенского района рассмотрели уголовное дело в отношении студента. Парень написал на стенде подъезда по улице Скрипникова оскорбительные надписи, «содержащие негативную оценку» командира столичного ОМОНа Дмитрия Балабы.





Фото: Майя Кохно, TUT.BY

19-летнего студента столичного вуза Илью обвиняют по ст. 369 УК РБ «Оскорбление представителя власти». Санкции этой статьи предусматривают наказание от общественных работ до ограничения свободы до трех лет.

Судья Андрей Млечко решил признать студента виновным в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Илье назначат наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Исковые требования Балабы удовлетворены.

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