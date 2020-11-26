МИД Беларуси вручил ноту протеста послу Украины

Источник материала: Ежедневник

фото: dneprovec.by

Причиной стала «серия антибелорусских акций» в отношении белорусского посольства в Украине.

26 ноября посол Украины в Беларуси Игорь Кизим был вызван в МИД. Ему была вручена нота протеста, причиной которой названы антибелорусские акции в отношении посольства Беларуси в Украине. Отмечено, что деятельность «радикальных элементов» у здания белорусской дипмиссии в Киеве создает «непосредственную угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников посольства и членов их семей».

Белорусский МИД потребовал обеспечить безопасность дипломатической миссии и выразил крайнюю озабоченность «бездействием компетентных органов Украины по пресечению провокаций и отсутствием должных мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны».