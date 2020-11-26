ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МИД Беларуси вручил ноту протеста послу Украины

26.11.2020 12:45 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: dneprovec.by

Причиной стала «серия антибелорусских акций» в отношении белорусского посольства в Украине.

26 ноября посол Украины в Беларуси Игорь Кизим был вызван в МИД.  Ему была вручена нота протеста, причиной которой названы антибелорусские акции в отношении посольства Беларуси в Украине. Отмечено, что деятельность «радикальных элементов» у здания белорусской дипмиссии в Киеве создает «непосредственную угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников посольства и членов их семей».

Белорусский МИД потребовал обеспечить безопасность дипломатической миссии и выразил крайнюю озабоченность «бездействием компетентных органов Украины по пресечению провокаций и отсутствием должных мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причиной стала «серия антибелорусских акций» в отношении белорусского посольства в Украине.
 
Новости дня
Новости разные
 
Врачи — Генпрокуратуре: Лучше проверьте любителей «Массандры»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика