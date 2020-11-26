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МИД Беларуси вручил ноту протеста послу Украины
26.11.2020 12:45 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: dneprovec.by
Причиной стала «серия антибелорусских акций» в отношении белорусского посольства в Украине.
26 ноября посол Украины в Беларуси Игорь Кизим был вызван в МИД. Ему была вручена нота протеста, причиной которой названы антибелорусские акции в отношении посольства Беларуси в Украине. Отмечено, что деятельность «радикальных элементов» у здания белорусской дипмиссии в Киеве создает «непосредственную угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников посольства и членов их семей».
Белорусский МИД потребовал обеспечить безопасность дипломатической миссии и выразил крайнюю озабоченность «бездействием компетентных органов Украины по пресечению провокаций и отсутствием должных мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны».
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Причиной стала «серия антибелорусских акций» в отношении белорусского посольства в Украине.
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