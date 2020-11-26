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Лавров напомнил Лукашенко, чего ждет от него Россия и белорусы

26.11.2020 12:45 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: eer.ru

Ранее российское руководство заявляло, что поддерживает идею предложенной Лукашенко конституционной реформы в Беларуси.

Глава российского МИД Сергей Лавров 26 ноября провел встречу с Александром Лукашенко. Российский дипломат отметил, что у Беларуси и России полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений, пишет  Белта. Он также передал Лукашенко «привет» от Владимира Путина, который «подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде, особенно в Сочи». 

Глава МИД России напомнил, что ранее Александр Лукашенко выступил с несколькими инициативами. Они, по мнению министра, очень важны для белорусского общества. "Как не раз подчеркивал президент Путин, мы заинтересованы в том, чтобы эти инициативы состоялись. Если что-то можем сделать в их поддержку, мы всегда открыты для этого", - подчеркнул Лавров.

Напомним, что во время сентябрьских переговоров Путина и Лукашенко в Сочи российский президент, помимо прочего,  поддержал намерение Александра Лукашенко провести в Беларуси конституционную реформу. Позже представители российских властей еще не раз подтверждали свое одобрение этой идеи - как наиболее приемлемого варианта снятия напряженности в стране.

Между тем решение вопроса об изменении Конституции и новых выборах в Беларуси  в ближайшем будущем не просматривается. Так, 16 ноября Лукашенко заявил, что «Конституцию ломать не надо», а передать парламенту и правительству большинство президентских полномочий можно и без изменения Основного закона.

 
 
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Ранее российское руководство заявляло, что поддерживает идею предложенной Лукашенко конституционной реформы в Беларуси.
 
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