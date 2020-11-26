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ДТП в Бразилии: погиб 41 человек
Источник материала: ОНТ
Страшная автокатастрофа в Бразилии. При столкновении автобуса с грузовиком погиб 41 человек.
Еще 11 госпитализированы. Авария произошла рано утром. Автобус развозил сотрудников текстильной фабрики. В нём находились 52 человека. Многие из тех, кто доставлен в больницу, в тяжелом состоянии. Причины аварии выясняются. В стране объявлен трехдневный траур.
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Страшная автокатастрофа в Бразилии. При столкновении автобуса с грузовиком погиб 41 человек. Еще 11 госпитализированы. Авария произошла рано утром. Автобус развозил...
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