ДТП в Бразилии: погиб 41 человек

Источник материала: ОНТ

Страшная автокатастрофа в Бразилии. При столкновении автобуса с грузовиком погиб 41 человек.

Еще 11 госпитализированы. Авария произошла рано утром. Автобус развозил сотрудников текстильной фабрики. В нём находились 52 человека. Многие из тех, кто доставлен в больницу, в тяжелом состоянии. Причины аварии выясняются. В стране объявлен трехдневный траур.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram