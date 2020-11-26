Источник материала: ОНТ

Минское «Динамо» завершает домашнюю серию в чемпионате Континентальной хоккейной Лиги. Встреча с подмосковным «Витязем» начнется сегодня в 19:10.

Белорусы подходят к игре в хорошем настроении после победы над «Локомотивом». В турнирной таблице Западной конференции минчане занимают пятое место. У «Динамо» – 34 очка. На семь меньше у «Витязя», команда располагается на девятой позиции. После этого матча минчане отправятся на выезд. В гостях команда Крейга Вудкрофта сыграет с «Локомотивом», «Нефтехимиком» и ЦСКА.

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