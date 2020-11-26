В агрогородоке Холмы к централизованной системе газификации подключили 90 домов

Источник материала: ОНТ

Вместо газовых баллонов – в агрогородок Холмы подали голубое топливо. Подключение завершило программу газификации Краснопольскоого района Могилевской области.

К централизованной системе региона подключили ещё 90 домов. Теперь жителям агрогородка можно забыть о баллонах и дровах. На газификацию населенного пункта из республиканского бюджета выделено около полутора миллионов рублей. Со сроками строительства тоже торопились – 4 месяца вместо планируемых 8-ми.

Программа развития юго-востока предусматривает льготы на строительство жилья и открытие бизнеса, внимание аграрному сектору, малым городам и деревням. Среди важных пунктов – газификация, которая уже сделала более комфортной жизнь в шестидесяти девяти населенных пунктах области.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram