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В агрогородоке Холмы к централизованной системе газификации подключили 90 домов

26.11.2020 12:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вместо газовых баллонов – в агрогородок Холмы подали голубое топливо. Подключение завершило программу газификации Краснопольскоого района Могилевской области.

К централизованной системе региона подключили ещё 90 домов. Теперь жителям агрогородка можно забыть о баллонах и дровах. На газификацию населенного пункта из республиканского бюджета выделено около полутора миллионов рублей. Со сроками строительства тоже торопились – 4 месяца вместо планируемых 8-ми.

Программа развития юго-востока предусматривает льготы на строительство жилья и открытие бизнеса, внимание аграрному сектору, малым городам и деревням. Среди важных пунктов – газификация, которая уже сделала более комфортной жизнь в шестидесяти девяти населенных пунктах области.

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Вместо газовых баллонов – в агрогородок Холмы подали голубое топливо. Подключение завершило программу газификации Краснопольскоого района Могилевской области....
 
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