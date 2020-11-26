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Карантин усилил домашнее насилие: в Мексике антирекорд по убийствам женщин
Источник материала: ОНТ
Карантин усилил домашнее насилие. Акции против антиковидных мер в Мексике переросли в столкновения с полицией.
Мексиканские женщины прошли маршем к зданию правительства. И здесь встретили жёсткое сопротивление силовиков. Чтобы разогнать демонстрантов, полиция применила дымовые шашки. По статистике, в Мексике каждый день убивают в среднем десять женщин. Прошлый год поставил антирекорд по убийствам: жертв фемицида – свыше тысячи. Это на 10% больше, чем до 2019-го.
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Карантин усилил домашнее насилие. Акции против антиковидных мер в Мексике переросли в столкновения с полицией. Мексиканские женщины прошли маршем к зданию...
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