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Тихановская: «Все сделки и договоры Лукашенко будут пересмотрены и аннулированы новым правительством»
26.11.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политик прокомментировала встречу Лукашенко и Лаврова в Минске.
– О чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку белорусского народа. А значит, все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством, –
Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров 26 ноября находится с рабочим визитом в Беларуси.
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Тихановская: «Все сделки и договоры Лукашенко будут пересмотрены и аннулированы новым правительством»
Политик прокомментировала встречу Лукашенко и Лаврова в Минске.
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