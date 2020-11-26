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Тихановская: «Все сделки и договоры Лукашенко будут пересмотрены и аннулированы новым правительством»

26.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политик прокомментировала встречу Лукашенко и Лаврова в Минске.

Тихановская: «Все сделки и договоры Лукашенко будут пересмотрены и аннулированы новым правительством»

– О чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку белорусского народа. А значит, все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством, – высказалась Светлана Тихановская. – Мы всегда выступали и выступаем за дружественные и партнерские отношения с Россией. Но независимость и суверенитет не может быть предметом торга.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров 26 ноября находится с рабочим визитом в Беларуси. Во время встречи с Лукашенко он заявил, что российская сторона привержена договоренностям, достигнутым в ходе саммита 14 сентября в Сочи.

 
Теги: Минск
 
 
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