Тихановская: «Все сделки и договоры Лукашенко будут пересмотрены и аннулированы новым правительством»

Источник материала: Салiдарнасць

Политик прокомментировала встречу Лукашенко и Лаврова в Минске.





– О чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку белорусского народа. А значит, все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством, – высказалась Светлана Тихановская. – Мы всегда выступали и выступаем за дружественные и партнерские отношения с Россией. Но независимость и суверенитет не может быть предметом торга.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров 26 ноября находится с рабочим визитом в Беларуси. Во время встречи с Лукашенко он заявил , что российская сторона привержена договоренностям, достигнутым в ходе саммита 14 сентября в Сочи.