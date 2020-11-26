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The Washington Post написала о приглашении Тихановской на инаугурацию Байдена

26.11.2020 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Крупнейшая газета столицы США The Washington Post опубликовала статью, в которой предложила Джозефу Байдену пригласить на свою инаугурацию Светлану Тихановскую.

The Washington Post написала о приглашении Тихановской на инаугурацию Байдена
В своем материале газета подчеркивает, что почти 16 недель протестов доказывают, что беларусы не смогут смириться с украденными выборами. Задержали тысячи людей, многих избивали, преследовали, увольняли с работы, отчисляли из вуза — а люди продолжают выражать свое несогласие с тем фактом, что Лукашенко объявил себя президентом. 

The Washington Post считает, что на выборах явно победила Тихановская.

Под репрессии попали и журналисты. Их, как правило, винят в участии в незаконных акциях и бросают за это за решетку, хотя корреспонденты просто выполняют свою работу — освещают митинги. 

Беларуские протесты вспыхнули с новой силой после убийства 31-летнего Романа Бондаренко, отмечает издание. Последнее отправленное им сообщение — «Я выхожу» — превратилось в один из лозунгов сторонников перемен.

«Избранный президент Джозеф Байден должен пригласить госпожу Тихановскую на свою инаугурацию и встретиться с ней в Белом доме, — убеждена The Washington Post. — Чтобы показать всему миру, что Соединенные Штаты поддерживают демократию».
 
 
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Крупнейшая газета столицы США The Washington Post опубликовала статью, в которой предложила Джозефу Байдену пригласить на свою инаугурацию Светлану Тихановскую.
 
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