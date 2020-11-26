﻿ Лукашенко дал посольству Китая 80 соток "золотой" земли в Дроздах. 21.by
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Лукашенко дал посольству Китая 80 соток "золотой" земли в Дроздах

26.11.2020 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Дроздах выделили участок в 80 соток для строительства резиденции посла Китая, следует из данных Госрегистра недвижимого имущества Беларуси.

Участок находится через дорогу от частной школы в Дроздах, которая заработала в сентябре, и расположен за строящимся совместно с китайцами деловым комплексом «Шантэр-Хилл» — на месте временного строительного городка. 

Внимание на него на днях обратила «Наша Ніва». Вот его примерные границы:



Эта земля передана в аренду посольству Китая на 70 лет — с 29 сентября 2020 года по 29 сентября 2090 года. По этому поводу 13 августа 2020 года было принято решение Мингорисполкома с грифом «Для служебного пользования».

Годовая арендная плата за участок составляет 67 652,20 рубля.

Напомним, помимо этого в районе Дворца независимости Китай строит себе новый комплекс зданий посольства.
 
 
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В Дроздах выделили участок в 80 соток для строительства резиденции посла Китая, следует из данных Госрегистра недвижимого имущества Беларуси.
 
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