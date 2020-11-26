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«При задержании бился головой о стены и ступеньки». Жителю Гомеля дали пять лет

26.11.2020 13:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Центрального района Гомеля 25 ноября приговорил к пяти годам лишения свободы в условиях колонии общего режима 30-летнего Сергея Верещагина, который признан виновным по статье 364 Уголовного кодекса — насилие в отношении сотрудника милиции. Такое решение принял судья Сергей Соловский.

При этом во время следствия и в суде обвиняемый утверждал, что именно он был жестоко избит милиционерами. Но уголовное дело возбудили в отношении Верещагина.

«При задержании бился головой о стены и ступеньки». Жителю Гомеля дали пять лет
Задержания сторонников перемен на одной из улиц Гомеля

Согласно обвинению, житель Гомеля 12 августа из своего окна бросал бутылки в сторону милиции, а при задержании ударил милиционера ногой в глаз. «Это не повлекло краткосрочного расстройства здоровья», — отмечено в обвинении.

По версии обвиняемого, события развивались по-иному. Вечером 12 августа из окна своей квартиры он наблюдал за задержаниями участников акции протеста. Его возмутило жестокое обращение милиции с задержанными девушками, и он начал кричать на милиционеров из окна.

После этого к нему в квартиру ворвались сотрудники милиции и жестко задержали его. Позже, по словам обвиняемого, его избивали в Центральном РОВД.

14 августа Верещагин был госпитализирован. У него диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, травмы грудной клетки, шейного и поясничного отдела позвоночника.

На суде адвокат уточняла, что ее подзащитный получил не менее ста ударов по различным частям тела. По поводу избиений задержанный подавал жалобу в СК, но уголовное дело в отношении милиции не было возбуждено.

На суде он отрицал, что бросал бутылки и бил милиционера ногой в глаз. Милиционеры же объясняли, что они не задерживали девушек, а просто разговаривали с ними. По версии силовиков, при задержании Верещагин бился головой о стены и ступеньки и таким образом получил травмы.

 
Теги: Гомель
 
 
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Избитый в РОВД Сергей Верещагин подавал жалобу в Следственный комитет, но дело возбудили против него.
 
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